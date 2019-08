Rock am Wald 2019

Der einst vom Verein Alemannia Eggenstein alleine hochgezogene Event mit Coverrockbands punktet trotz Professionalisierung noch immer mit familiärem Flair und idealer Location am Wald.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr wieder mit den Eggensteiner Local Heroes Dead Flowers und ihrem Country’n’Roll, ab 20.15 Uhr mit Andreas Kümmerts Bluesrock-Coverprojekt The Ron Lemons, danach zelebriert Randy Hansen Jimi Hendrix. Ein sehr formidables Booking! Am Samstag sind Endeffekt, Captain Supersport, Gablonzky Beat, Madhouse und die Coverband Tina T. am Start. -rw