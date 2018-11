Rock im Jubez

Drei Tage eher klassischer Rock-Sound im Jubez.

Nach der „International Guitar Night“ mit Alberto Lombardi (Italien), Steve Hicks (UK), Tim Sparks (USA) und Peter Finger am Do, 29.11., 20 Uhr, folgt am Fr, 30.11. ab 20 Uhr Vollgasrock aus St. Pauli mit Ohrenfeindt und am Sa, 1.12. Rock aus Köln mit der Band von Klaus „Major“ Heuser.