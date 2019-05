Rock Shop Party 2019

Normalerweise sorgt der Rock Shop in Neureut dafür, dass seinen Kunden alles an Instrumentarium, DJ-Equipment und Veranstaltungstechnik von Licht bis Ton zur Verfügung steht.

An diesem Samstag schmeißt eines der größten Musikhäuser Deutschlands aber selbst die Party: Neben Sonderangeboten in den Verkaufsräumen am Sandfeld und dem großen Musikerflohmarkt (10-15 Uhr) gibt’s eine bewirtete Open-Air-Bühne.

Von 12.30 bis 21 Uhr spielen dort OX (Post-Grunge), das Cover-Duo Nice Neighbours, die mit Akustikinstrumenten, analogen Synthesizern, Drummachines und Loopstations agierende Live-Impro-Gruppe Laer, Perkussionist Tommy Baldu, der sich mit „Sing meinen Song“-Gitarrist Daniel Stelter zusammentut, Kristina Neureuther, die nach vierjähriger Bühnenabstinenz als Indie-Pop-Künstlerin zurückkehrt, und die All-Stars von Patrick Lemms jeden ersten Donnerstag im Monat angesetzter „360 Grad Session“ aus dem Knielinger Brauhaus 2.0. -pat ·