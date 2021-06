Rolf Ableiter – „Wenn es einmal Zeit wird“

Nach seiner bis dato letzten VÖ „Silent Songs“ von 2007 produzierte Rolf Ableiter hauptsächlich Alben anderer Karlsruher Künstler; darunter das Liv-Debüt „Build My Own World“ oder „Promises“ der Americana-Band No Sugar, No Cream.

Bundesweit machte er zuletzt als Kopf des Leonard-Cohen-Herzensprojekts Field Commander C. auf sich aufmerksam, lokal an der Seite von Sandie Wollasch auf dem Youtube-Kanal #LoveIsTheAnswer mit „Musik aus der Ladenecke“. Und damit sind wir mitten im ersten Corona-Jahr: Gecancelte Konzerte, Trennung, Auszeit im Pfälzer Wald inkl. Selbstwiederfindung – all das thematisiert „Wenn es einmal Zeit wird“ auf mitfühlend-intensiven 40 Minuten Singer/Songwriter-Pop. -pat