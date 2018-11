Rolling Stone Park 2018

Der seit zehn Jahren Kurzurlaub und Indoor-Rockfestival kombinierende „Rolling Stone Weekender“ im Ferienpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee bekommt ein Schwesterkomfortfestival im Süden.

Während der Europa-Park von Sommer- auf Wintersaison umstellt, geht im Confertainment Center der neue „Rolling Stone Park“ an den Start. Auf vier Bühnen steigen über 30 Konzerte handverlesener Bands: Headliner sind Wayne Coynes experimentelle Psychedelic-Rocker The Flaming Lips und Alternative-Country-Singer/Songwriter Ryan Adams. Die zweite Garde bilden u.a. The Decemberists, Kettcar, Father John Misty, Nada Surf und Motorpsycho.

Dazu kommt ein Rahmenprogramm mit Lesungen von Oliver Polak und Ex-Muff-Potter-Sänger Thorsten Nagelschmidt, After-Show-Partys, einer Posterausstellung sowie Platten- und CD-Börse. Ab 189 Euro gibt’s das Rundum-sorglos-Paket inklusive Übernachtung im Themenhotel; von dort fährt der Europa-Park-Express direkt zum Konzertvenue. „Rolling Stone“-Abonnenten erhalten 15 Euro Rabatt aufs Ticket. -pat