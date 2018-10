Roots’n’Blues im Jubez

Einst wurde er als Wunderkind der britischen Blues-Szene gehandelt.

Mittlerweile ist der englische Gitarrist und Sänger Aynsley Lister (Mi, 24.10., 20.30 Uhr) zu einem gestandenen Enddreißiger mit eigenem Label gereift, an dessen Auftritten Bluesrock-Fans ebenso wenig vorbeikommen wie an Big Daddy Wilson (Do, 8.11., 20.30 Uhr).

Wer mehr auf American Folk steht, vermerkt sich die „Country & Bluegrass Night“ (Fr, 26.10., 20.30 Uhr) mit Dapper Dan Men und Four Potatoes, den „Acoustic Guitars From Down Under“-Abend der beiden Hussy Hicks (So, 11.11., 20 Uhr) Julz Parker und Leesa Gentz mit Support Minnie Marks sowie Steve Wynn und Chris Cacavas (So, 4.11., 20 Uhr): Die Wiederentdecker des Singer/Songwriter-Americana neuester Prägung spielen solo und im Duo elektrisch wie akustisch Songs aus dem ihrem reichen Schaffen sowie Überraschungs-Covers. -pat