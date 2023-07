Rosa Anschütz & Point No Point

Die Künstlerin, Komponistin und Vokalistin Rosa Anschütz aus Berlin wird nicht nur im Experimentalkreisen, sondern auch von der „Groove“ hochgeschätzt.

Sie untersucht und nutzt Bereiche der transmedialen Kunst mit Schwerpunkt Klang, Objekt und Landschaft, auch via Fotografie und Film. In ihrer Musik geht es darum, sich treiben zu lassen, um die Hingabe an den Moment und die Bewegung des Lebens. Ihre zwischen Gesang und Spoken Words pendelnde verhallte Stimme bettet sie in Soundstrukturen aus Gitarre, Bass, Drummachine und modularem Synthesizer (Do, 13.7.).

Pop, Kraut und Postpunk: Point No Point ist das neue Soloprojekt der Berliner Musikerin Jana Sotzko. Live wird daraus eine komplette Band mit eigenständiger Dynamik und improvisationsfreudiger Neubearbeitung der Aufnahmen. Zur Band zählen u.a. Mats Folkesson (Mary Ocher Band), Rachel Glassberg (Glassberg And The Disasters), Michael Buter und Karen Thompson. In dieser Besetzung spielte man auch schon Festivals wie die „Fusion“. Support ist der Karlsruher Electronic-Singer/Songwriter David Eckstein (Fr, 14.7.). -rw