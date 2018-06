Sie spielt Bass. Und wie!

Rosanna Zacharias studierte erst Klassik in Karlsruhe und Trossingen. Nun steht in wenigen Wochen ihre Abschlussprüfung im Studiengang Jazz und Popularmusik an der Mannheimer Musikhochschule an.

Verkopfter Akademiker-Jazz ist trotzdem nicht zu erwarten, wie sie augenzwinkernd verspricht. Für ihr vielseitiges Quintett-Programm hat sie Kollegen und Freunde aus Mannheim und New York gewonnen. -er