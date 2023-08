Rotura, Cro-Mags & Gang Green

Zur Abwechslung mal wieder was Neues in der Hacke.

Rotura aus Barcelona spielen melodischen Female-Fronted-Anarcho-Punk – äußerst eingängig, energiegeladen und zackig (Sa, 12.8., 21 Uhr)! Der folgende Act zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Vertretern des New York Hardcore, deren Stil von britischem Oi! und Trash Metal beeinflusst ist. Nachdem 2019 ein Rechtsstreit beigelegt wurde, darf Harley Flanagan alleinig unter dem Namen Cro-Mags unterwegs sein (Mo, 14.8., 20 Uhr).

Ihre alten Fans zeigen bei Plüschi schon stolz Konzertkarten von 1992 rum – denn so lange konnte man die durch Besetzungswechsel, lange Inaktivphasen sowie Skate- und Suff-Attitüde geprägte Gang Green aus Boston nicht mehr in der Gegend gesehen! Support: Bad Brians (Mi, 16.8., 20 Uhr). Und mit DJ Heikos „Right Before The Summer Break 1969“ verabschiedet sich die Hackerei-Crew bis 8.9. in den Sommerurlaub (Sa, 19.8., 22 Uhr). -pat