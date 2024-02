Roughneck Riot & The Devils

Die aus Warrington stammenden Folk-Punk-Engländer haben seit 2005 ihren Platz in der Underground-Punkszene save.

Anspieltipp und stellvertretend für den dynamischen-melodischen Sound von Roughneck Riot: „This Is Our Day“. Logischer Local Support: The Krusty Moors (Di, 5.3.).

Mit pressfrischem Album „Let The World Burn Down“ kommt das „Voodoo Rhythm Records“-gesignte und nach Ken Russells legendärer 71er-Kirchensatire benannte Duo The Devils aus Neapel aka Gianni Blacula (Gitarre) und Switchblade Erika (Schlagzeug/Gesang, Do, 7.3.). Sex, Sin und Rock’n’Roll sind hier mehr als nur das Spiel mit dem Klischee… -pat