Der norwegische Pianist Bugge Wesseltoft sehnte sich nach einem Klaviertrio und lud dazu zwei Freunde und innovative Kräfte des europäischen Jazz ein: Magnus Öström und Dan Berglund.

Rymden, Raum, heißt ihre Band. Mit ihren Gruppen E.S.T. (Esbjorn Svensson Trio) und Bugge’s New Conception Of Jazz schrieben die drei eine parallele Musikgeschichte, die bis in die Mitte der 90er zurückreicht.

Das Trio hat die Dynamik, Texturen und Stimmungen auf ein neues Niveau gehoben und dabei Elemente der Psychedelia und der Punkenergie der 60er Jahre aufgenommen. -rw