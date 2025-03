S.A.U.F. – Subculture And Underground Festival 2025

Der Hackerei-Konzertveranstalter SAU e.V. feiert sein erstes Subculture And Underground Festival!

„S.A.U.F.“ präsentiert zwei Tage die Vielfalt der hiesigen Musiklandschaft und soll ein Austauschevent für Publikum, Community, lokale Musiker und Bands werden. Erklärtes Ziel ist ein Querschnitt durch die alternative Szene auf zwei Bühnen vom Newcomer bis zur etablierten Band.

U.a. dabei sind freitags Acid Bait, 100 Euro, Birdy Sanchez, Lypura, In schwerer See, Helmet Lampshade, Plüschis Blutgruppe Wixxxe und Typhuzz sowie Paddelnohnekanu, Tyles, Hier wohnt Rosilein, Brüt, Jeg Hüsker, Robot Cowboy, die Zero Zeroes und Bleak Monday am Samstag samt After-Show-Party „Satan Said Dance“ (0 Uhr) mit dem Lykoi DJ-Team Lola Murphy und Lou Pine. -pat