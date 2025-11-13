Sam Garrett
Popkultur // Artikel vom 13.11.2025
Die Musik des britischen Singer/Songwriters ist spirituell geprägt und verarbeitet fernöstliche Philosophie, Meditation, Yoga und die Weisheit der Rastafari.
2013 erschien Sam Garretts Debüt „Be Easy“, seine 2023er CD „Forward To Zion“ bewegt sich mehr in Richtung Reggaeton. -rw
Do, 13.11., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
