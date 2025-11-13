Sam Garrett

Popkultur // Artikel vom 13.11.2025

Sam Garrett

Die Musik des britischen Singer/Songwriters ist spirituell geprägt und verarbeitet fernöstliche Philosophie, Meditation, Yoga und die Weisheit der Rastafari.

2013 erschien Sam Garretts Debüt „Be Easy“, seine 2023er CD „Forward To Zion“ bewegt sich mehr in Richtung Reggaeton. -rw

Do, 13.11., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

Anfang « Biet It! | Selig & Tobias Mann » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 6 plus 6.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Mario Götz (Foto: Jürgen Schurr)

Collectivity – „The Beauty Meets The Beast“

Popkultur // Artikel vom 20.11.2025

Beim nächsten Monatskonzert wird das Gaggenauer Musikkollektiv Collectivity wieder zum Elektro-Pop-Jazz-Orchester und präsentiert „The Beauty Meets The Beast“.

Weiterlesen …
Selig (Foto: Sven Sindt)

Selig & Tobias Mann

Popkultur // Artikel vom 14.11.2025

Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.

Weiterlesen …
Sam Garrett

Sam Garrett

Popkultur // Artikel vom 13.11.2025

Die Musik des britischen Singer/Songwriters ist spirituell geprägt und verarbeitet fernöstliche Philosophie, Meditation, Yoga und die Weisheit der Rastafari.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper