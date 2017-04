Sandy Campos feat. Moni Ramoni

„Fish n’ Blues“.

Der Kulturkeller präsentiert an diesem Samstag eine der stimmgewaltigsten Karlsruher Stimmen, Blues- und Soul-Lady Sandy Cmapos, die auch in Sachen Gospel eine Wucht ist. Sie wird begleitet von Moni Ramoni am Saxofon. Dazu bietet die Küche Fischspezialitäten. –rw