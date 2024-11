Sangklasch

Popkultur // Artikel vom 23.11.2024

Livecoding als Aufführungspraxis von Computermusik und algorithmischer Tanzmusik hat in Karlsruhe seit Jahren Tradition – ausgehend vom HfM-Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft, dem das international renommierte Ensemble Benoît And The Mandelbrots entstammt, über Veranstaltungen, Workshops und Residencys am ZKM bis zur 2022 gegründeten Community Toplap.