Sau e.V. Sommersause

Der für seine herausragende Programmkonzeption zweimal mit dem Bundeskulturpreis „Applaus“ ausgezeichnete Hackerei-nahe Verein Subculture And Underground nimmt die angekündigten drastischen Kürzungen städtischer Fördermittel zum Anlass, um mit seiner Benefiz-„Sommersause“ (man beachte das Wortspiel!) zugunsten der Karlsruher Subkulturszene auf die zunehmenden Herausforderungen der Konzertrefinanzierung aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu werben.

Ab 16 Uhr lassen regionale Acts auf der Biergartenbühne und im Konzertraum die Sau raus. Das Line-up: Lehner (Indierock/Post-Punk), The Snacks und Blutwurst (Punkrock), Pennyroundhousekick (HC-Punk), Gaba Wierzbicka (Singer/Songwriterin), Disgrace (Oldschool-Trashmetal), Alaska Beach Club (Ska-Punk), die junge Newcomerband Zul (Prog/Trashmetal) und als Ehrengast Enna Erben.

Zur Livemusik gibt’s Daiquiris, den Foodtruck sowie eine Losbude mit subkulturellen Preisen – vieles handgemacht. Eintritt frei, Spenden willkommen. -pat