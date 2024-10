Say Yes Dog

Ihr Debüt als Band gaben der coole Elektronika-Songwriter Aaron Ahrends, Pascal Karier und Paul Rundel als Studenten in Den Haag 2013 bei der „Fusion“ und ihr erstes Album brachte ihnen zwei Jahre später dank ihres Synthie- und Indiepops Vergleiche mit New Order, Hot Chip und The Whitest Boy Alive ein.

Klar ist ihr Elektropop für den Dancefloor gemacht, hat aber ebenso sanft pochende Melodien zu bieten. Weil an der Musik kein hörbarer Lokalkolorit haftet, fanden ihre Lieder den Weg in die Herzen und Beine von Menschen auf allen Kontinenten. Im Zuge eines Kulturaustauschs konzertiert die Band in Ghana, sie bespielt den vietnamesischen Dschungel und einen kleinen Club in Tokio. Im Gepäck hat man das neue Album „Dräi“. -rw