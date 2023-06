Schlosspark Open 2023

Zum vierten Mal steigt das Open-Air-Festival nach 2018, ’19 und ’22 im Pforzheimer Schlosspark.

Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt und der Musikerinitiative Pforzheim Enzkreis hat die Eventagentur Erlebnishelden ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt zusammengestellt – mit DJs am Donnerstag (u.a. FAZ, Stella Muriel, Jürgen Trommer), einem Hip-Hop-Fokus am Freitag (u.a. Civo, Sharaktah, Fynn Faible), Rock und Pop am Samstag (u.a. Itchy, The Sciences) sowie Singer/Songwriter am Sonntag (u.a. Adam Barnes, Emilie Zoé, Michael Benjamin).

Bars, Foodtrucks und die umliegenden Gastronomien versorgen die Gäste mit Essen und Getränken. -pat