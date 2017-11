Schmieds Puls & Underground Youth

Musik darf man nicht studieren, meint Mira Lu Kovacs.

Die Wienerin hatte es selbst versucht, in Jazzgesang, aber festgestellt: „Man wird domestiziert!“ Dem Studienabbruch folgte die Karriere als Singer-Songwriterin mit Band: Schmieds Puls heißt die Combo der Patti-Smith-Verehrerin mit der eindringlich leuchtenden Stimme; sie spielt eine wandelbar-folkige Musik (Mo, 20.11.).

The Underground Youth haben ein Film-Faible und wurden durch ihre eigens auf YouTube geuppten Filmszenen-Vertonungen bekannt. Die Band aus Manchester mit Recording-Wohnzimmer in Berlin mixt Psychedelia, Shoegaze, Post Punk und Garage Rock und hat mit „What Kind Of Dystopian Hellhole Is tTis?“ ein neues Album draußen (Mi, 22.11., jeweils 20 Uhr, Kohi). -fd