Schrägfest 2024

Im Januar 2019 schrägfunkt es zum ersten Mal im Freien Radio Karlsruhe.

Fünf Jahre später läuft die Indiesendung von Tina und Michael Hugel neben dem Querfunk (104,8 MHz, querfunk.de, 4. So im Monat) auch im Bermuda Funk (MA 89,6 MHz/HD 105,4 MHz, bermudafunk.org, 3. Sa im Monat), bei Freies Radio Neumünster (100,8 MHz, freiesradio-nms.de, 3. Mo im Monat), bei Radio Corax Halle a.d. Saale (95,9 MHz, radiocorax.de, 4. Do im Monat) und beim Freiburger Radio Dreyeckland (102.3 MHz, rdl.de, alle vier Wochen Fr).

„Man muss schon ein wenig schräg drauf sein, um in Zeiten, in denen Streamingdienste 24/7 alles bieten, was man sich wünschen kann und der Algorithmus die persönlichen Listen passgenau weiterführt, Radio zu machen“, befindet das Duo vor seiner erklärend betitelten Jubiläumsausgabe „Im Zweifel nur für uns“ zum Fünfjährigen mit den Highlights aus 61 Sendungen (nachzuhören auf soundcloud.com/schraegfunk).

Weil das Konzept aber bei allem vermeintlichen Anachronismus aufgeht, gießen Tina und Micha ihre Show nun zum dritten Mal ins Bühnenformat und haben dafür „drei Bands zusammengetrommelt, die sehr unterschiedlich sind und dennoch eine runde Sache aus dem ‚Schrägfest‘ machen“.

Ein Heimspiel geben die für ihre energiegeladenen Liveshows bekannten Finding Harbours (Emo/Indiepunk); Kantine aus Mannheim und Karlsruhe liefern gradlinig-tanzbaren Alternative-Post-Punk mit intelligent-emotionalen Texten und als Top-Act zocken Liotta Seoul ihren catchy Alternative-Neo-Grunge. -pat