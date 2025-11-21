Schrägfest #6

Popkultur // Artikel vom 21.11.2025

Das Fest zur Querfunk-Radioshow „Schrägfunk“ macht es sich nur einen knappen Monat nach dem Ersatztermin für die fünfte Edition mit einer Unpluggedausgabe im Nun gemütlich.

Das Line-up bilden die Saarländer Romains Nailed It (Singer/Songwriter-Punk), Everything In Boxes (Indierock) um die vor Jahresmitte mit ihrer Single „Head In The Milky Way“ zurückgekehrten Bad Wildbader Straub-Brüder Julius (Gesang/Gitarre) und Philipp (Drums) sowie Elm Tree Circle (Indie-Pop-Punk, Dortmund). -pat

Fr, 21.11., 19.30 Uhr, Nun, Karlsruhe

