Schreng Schreng & La La, Die Cigaretten & Tamara Qaddoumi

Langes Kohi-Wochenende!

Nach dem Krachakustikpunksituationskomikduo Schreng Schreng & La La, das von Dirk Bernemann und Storys aus seinem neuen Kurzgeschichtenband „An und für sich“ supportet wird (Fr, 5.4.), schaut die hochgehandelte Berliner Cybergrungeband Cigaretten (Sa, 6.4.) am Werderplatz vorbei.

Am So, 7.4. lohnt es sich dann, früher aufzustehen, denn die libanesische Musikerin Tamara Qaddoumi aus Beirut spielt ab 18 Uhr eines ihrer ersten Konzerte in Europa und hat ihr Debütalbum „Sorry Signal“ dabei. „Cold Pop“ mit suggestiven Gitarren, eindringlichen Synthesizern und berauschenden Texten, der die komplexe Dynamik zwischen Menschen und Maschinen emotional ausleuchtet. -rw