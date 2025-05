Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Das Retromusikkollektiv um Schöpfer und Showdirektor Scott Bradlee hat nach dem just absolvierten 1.000. Auftritt zwei Deutschlandkonzerte seiner „Magic And Moonlight“-Welttournee angekündigt – neben Hannover auch in Karlsruhe!





Nach zehn Jahren genießt die Postmodern Jukebox den Ruf als das „Saturday Night Live“ der Sänger, weil sie dem Publikum Dutzende außergewöhnlicher Musiker vorgestellt und zu Stars gemacht hat. Auf der PMJ-Playlist stehen moderne Ohrwürmer und legendäre Pophits gleichermaßen wie 20er-Jahre-Jazz, Swing, Doo-Wop und Motown – neu interpretiert und von einigen der weltbesten Sänger, Tänzer und Instrumentalisten zum Leben erweckt. Freiwilliger Dresscode bei der seltenen Veranstaltung für alle Generationen: Vintage-Style! -pat