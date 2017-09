Scruffy’s 18. Birthday Weekend

Paul „Scruffy“ Burkes Irish Pub in der Karlstraße steht vor der Volljährigkeit!

Und auch der 18. Geburtstag wird mit einem Konzertwochenende zelebriert: Zum Warm-up gibt’s ein Quiz (Do), bei dem „lots of prizes and free T-Shirts“ winken, dann spielt „That London Folkabillie Band“ (Fr) aus Großbritannien, der Gastgeber himself samt seinen Krusty Moors (Sa) sowie die irische Celtic-Speedfolk-Reggae-Gruppe Big Bag Of Sticks (So).

Am 30.9. ist ab 19.30 Uhr noch eine abschließende „Summer Saturday Session“ mit Akustikklampfer Mike Cann angesetzt, und die Jolly Jackers (Sa, 14.10.) zeigen, dass man auch in Budapest etwas von Irish Punk versteht. -pat