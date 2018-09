Scruffy’s 19th Birthday Weekend

Der in den irischen Nationalfarben gestreifte Türgriff erinnert noch an die Zeit vor dem Sommer 1999, als Paul „Scruffy“ Burke in der Karlstraßen-Kneipe Nilpferd seinen „Probably Darkest Irish Pub In The World“ eröffnet hat.

In dessen Kerzenschein ist von der Music Session (So, 16 Uhr) über die vergünstigte „Student Nite“ (Mo.) mit „Billing Beer n’Jäger“, die „Open Stage“ (Di.) des Neuseeländers Kiwi Keith, One-Euro-Less-„Whisky Time“ (Mi.) und „Quiz Night“ (Do.) bis zum Gratislivekonzert am Wochenende (Fr, 14.9. Undercover Orchestra; Sa, 6.10.: Black Tar River; So, 7.10. Continental) seit 19 Jahren immer etwas geboten. Und genau das wird wieder gefeiert bei Pub-Gigs von Holzklasse (Fr), The Krusty Moors (Sa) mit Sänger Scruffy und Jamie Clarkes Perfect (So.). Wer übers „Birthday Weekend“ zehn Bier leert, darf sich zur Belohnung ein Scruffy’s-Shirt überstreifen. -pat