Scruffy’s 20th Birthday Weekend

Der Türgriff erinnert noch an die Zeit vor dem Sommer ’99, als in der Karlstraßen-Kneipe Nilpferd der „Probably Darkest Irish Pub In The World“ eröffnet.

Ergo wird das Scruffy’s 20 Jahre alt und feiert sein „Birthday Weekend“ mit Charlottes Donnerstags-Quiz und Livemusik von The Tinn Canns feat. Mike Cann (Fr), Jamie Clarkes Folkabilly Rockern Perfect (So) und den Krusty Moors (Sa) um Pub-Owner, Sänger und Gitarrist Paul Burke, die an diesem Abend ihr siebtes Folk-Rock-Album „A Good Strong Start To A Great Weak End“ releasen. Support kommt von Scruffys Ex-Band The Diggers 1649. Trinkfeste Gäste erhalten Birthday-Shirts for free. -pat