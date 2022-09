Scruffys 23th Birthday Weekend

Schon die Schnapszahl konnte im Karlstraßen-Pub nach dem ungefeierten 21. „Birthday Weekend“ wieder standesgemäß zelebriert werden.

Jetzt steht der 23. Birthday an: Los geht’s mit Charlottes Donnerstags-Quiz und einer Flasche Whisky als „Hauptprize“, bevor das gesamte Wochenende über Livemusik läuft – angefangen bei Surprise Special Guests (Fr) über die Krusty Moors (Sa) mit Paul „Scruffy“ Burke himself bis hin zu Jamie Clarke’s Perfect (So). Trinkfeste Gäste erhalten u.a. wieder Shirts for free. -pat