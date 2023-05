„Seán Treacy Band“-Open Air

Bernd Gnanns Location-Neuerwerb wird mit einem regionalen Open Air eröffnet.

1996 unter dem Namen Anything But Trouble gegründet, kennt man die Gruppe um den KA-Exil-Iren seit 1999 schlicht als Seán Treacy Band. Der Geheimtipp des süddeutschen Raums entwickelte sich bis 2002 so prächtig, dass man den Schritt ins Vollprofilager wagen konnte. Zu dem schon vollgepackten Terminkalender kamen zunehmend Fernsehauftritte und Radiointerviews dazu; die Tourplanung erstreckte sich bis nach Tunesien, Österreich, Zypern, die Schweiz und Übersee.

Neben ihren eigenen zumeist stundenlangen Konzerten hat sich die Band als Opening-Act für so unterschiedliche Stars wie Pur, Big Country, Roger Chapman, die Hothouse Flowers oder Nena einen Namen gemacht. Die Coversongs stammen vor allem von Rock- und Folkkünstlern wie den Cranberries, Proclaimers, Prince, Cindy Lauper, AC/DC, Bon Jovi oder Springsteen. Dazu gibt’s Eigenkompositionen und Irish Traditional Folk Songs.

Außerdem hat die Seán Treacy Band bereits als Begleitband von vielen Großen der Musikszene fungiert: Fish (Marillion), Edo Zanki, Peter Freudenthaler (Fools Garden), Stephan Zobeley (Grönemeyer), Kosho (Söhne Mannheims), Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), Alex Auer (Xavier Naidoo), Tobi Reiss (Laith Al Deen) oder Henning Wehland (H-Blockx). -ps/pat