Mit „Sie hat geschrien“ oder „Ohne dich“ eroberten Jan Plewka & Co. 1994 die Generation Grunge im Sturm und knüpften 2009 nach zehnjähriger Schaffenspause mit dem Reunionalbum „Und endlich unendlich“ nahtlos an die alten Erfolge an.

Beim Konzert werden neben Songs aus „Selig“, „Hier“ und „Blender“ auch Lieder vom aktuellen Album „Myriaden“ gespielt. -pat