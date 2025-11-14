Selig & Tobias Mann

Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.

Selig, die auch nach 30 Jahren nichts von ihrer intensiven Bühnenpräsenz verloren haben und sicherlich die Hits rund um „Sie hat geschrien“ und „Ohne dich“ auf der Setlist haben.

Auf dem zweiten Floor präsentiert Comedian Tobias Mann sein neues Programm „Real/Fake“ zum Thema „Was ist echt und was ist falsch – und spielt das überhaupt noch eine Rolle?“. -rw