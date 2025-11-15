Das Berliner Quartett Sexbeat interpretiert Punk geschichtsbewusst mit weitgefächerten Einflüssen, die von Oblivians über Suicide bis hin zu Hot Snakes reichen.

Klanglich orientiert man sich am 90er-Jahre-Sound des Dischord-Katalogs und Bands wie Fugazi.

Davor Themis, ein hier noch unbekanntes Indie- und Rockprojekt aus Stuttgart um den Songwriter, Sänger und Gitarristen Themistoklis Theodoridis. -rw