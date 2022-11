Diese Band wird oft vergessen, wenn man an die New Yorker Hardcore-Szene denkt, hat diese aber maßgeblich geprägt und war praktisch Stammband im CBGB.

„If anybody finds my nipple, please put it on ice and send it back to Paul Bearer!“, war die Ansage bei einem der Konzerte in der Karlsruher Steffi Anfang der 90er, nachdem dem Sänger von Sheer Terror bei der Konzertaction das Nippelpiercing herausgerissen wurde... Plüschi holt die Band jetzt nach drei Jahrzehnten wieder zurück! -rowa