Mit den melodischen Folk-Pop-Hymnen auf „Howl Howl Gaff Gaff“ wurde für die Stockholmer 2005 der amerikanische Label-Traum Wirklichkeit.

Seit dem 2012er Album „Optica“ ist es aber ruhig um die Shout Out Louds; Sänger Adam Olenius veröffentlichte eine Solo-EP, Keyboarderin Bebban Stenborg nahm ein Astropol-Bandalbum auf und Bassist Ted Malmros machte Musik im Duo A Nighthawk. 2017 dann ein Quasi-Comeback mit dem Longplayer „Ease My Mind“, das die Shout Out Louds zu ihren warmen melancholischen Indie-Pop-Wurzeln führt. -pat