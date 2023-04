Show Me The Body & Dirt Box Disco

Wenn das Trio aus New York City von „Ecclesiastical Hardcore“ spricht, meint es Hip-Hop, Noise und Sludge Metal.

Daraus kreierten Show Me The Body (Foto) zuletzt auf dem 2022er Album „Trouble The Water“ ihren eindringlichen Genremix. Support: Lucy (Mo, 24.4.).

Nach einem Tag Verschnaufpause geht’s weiter mit der UK-Punkband Dirt Box Disco um Gitarrist Spunk Volcano. Im Vorprogramm: die Pfinztaler Kawenzmänner (Mi, 26.4.). -pat