Mit „I Smell A Chance“ haben Mario Cuccu (Gesang/Gitarre), Alexander Koska (Bass) und Tim Bruchmann (Drums) seit Jahresanfang eine gut abbangende Single als Vorboten fürs zweite Album „Back As A Wreck“ im Anschlag.

Jetzt wird Record-Release-Party gefeiert, bei der Fans von The Bronx, John Coffey, Clowns und Konsorten voll auf ihre Kosten kommen! Auch dank der Begleitband The Sobers (Marseille), die mit den Alternative Rockern Sun In Flight (Heilbronn) das Supportgespann bilden. Anschließend After-Show-Party (23 Uhr) feat. DJ Ketch. -pat