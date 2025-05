Silje Nergaard

Die Norwegerin mit der sanften Stimme und ihrem gefühlvollen Perfektionismus gehört zu den erfolgreichsten europäischen Jazzsängerinnen.

Sie zählt zu den ganz wenigen großen Jazzstimmen, die sich auch in der Popwelt großer Beliebtheit erfreuen, denn jede Art von Scheuklappen sind ihr fremd. Das neue Album „Tomorrow We’ll Figure Out The Rest“ mit Band und Orchester präsentiert ihre persönlichen Jazzstandards: „Diese Lieder waren die Popmusik meiner Eltern.“ -rw