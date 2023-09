Simon & Garfunkel Tribute meets Classic

Wenn Graceland aus Bretten die Songs von Simon & Garfunkel anstimmen, übernimmt Thomas Wacker den Gesangspart von Paul Simon, Thorsten Gary hat die Stimme von Art Garfunkel inne.

An diesem Classic-Abend erklingen „The Sound Of Silence“, „Homeward Bound“, „Mrs. Robinson“, „Bridge Over Troubled Water“, „The Boxer“ und all die anderen weltberühmten Folk-Rock-Nummern, denen ein Streichquartett mit den eigens verfassten Klassikpartituren nochmals ganz neue Töne abgewinnt. -pat