Sing mit Heiko, Nenitos & Stoned

Mit zwei neuen monatlichen Veranstaltungsreihen biegt die Dorfschänke auf die Jahreszielgerade ein.

„Sing mit Heiko“ (Do, 20.12.+24.1., 20.30 Uhr) heißt der im Ruhrpott auch als „Rudelsingen“ geläufige interaktive Musikabend, an dem der Frontmann und Rhythmusgitarrist von Peter & The Wolves aus 100 vorgelegten 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Liedtexten die Wunschtitel des Publikums anschlägt – und das singt lauthals mit!

Ebenfalls regelmäßig auftreten werden in der Altstadt-Musik-Bar-Kneipe die Nenitos (Do, 17.1.+14.2., 20.30 Uhr), ein Karlsruher Musikerkollektiv aus dem Insterburg-Studentenwohnheim, dessen Sound von Pink Floyd, den Modern Lovers und Indonesian Rock beeinflusst ist.

Und ein Außer-der-Reihe-Tipp geht an die „Rolling Stones Show“ von Stoned (Fr, 8.2., 21 Uhr), die Jagger-Fans seit 1994 weit übers Rhein-Neckar-Delta hinaus befriedigen. -pat