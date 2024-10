Mit dem Saxofonisten und Sänger Sir Waldo Weathers hat Trompeter Steffen Dix eine lebende Funk- und Soullegende eingeladen.

Weathers stammt aus Louisville (Kentucky), war u.a. von 1993 bis 2008 Mitglied der Band des Godfathers Of Soul James Brown und spielte auch mehrere Soli auf Browns Alben sowie auf der Live-DVD „At The House Of Blues“ ein. Er tourte aber auch mit B.B. King, Little Richard, Al Green, Phil Collins oder Michael Jackson.

Heute lebt er in Stuttgart und singt und spielt in der Showband Sweet Soul Music Revue sowie mit seinen eigenen Bands Funk Circus und Classical Soul Orchestra. -rw