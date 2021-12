„If 1976 Johnny Thunders and 1987 Faster Pussycat played in a garage punk side project, this would be it“ kommentiert ein Hörer auf der Bandcamp-Page über die Debüt-LP von Slander Tongue und beschreibt den Sound des Berliner Rock’n’Roll-Quartetts damit ziemlich exakt.

Support: die Karlsruher Degenerated Jerks (Noise/HC/Garage-Punk) mit Musikern von Weird Owls und Zero Zeroes. -pat