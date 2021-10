Sloks & The Sex Organs

Genau wie man es vom ihrem Label Voodoo Rhythm von „The Monsters“-Gründer Reverend Beat-Man aus der Schweiz erwarten darf, sind die Turiner eine „Super Raw Power Ultra Primitive Dirty Suicide Destructive Garage Punk No-Wave Trashed Out Rock’n’Roll Combo“.

Während der Pandemie haben die Sloks (Do, 7.10.) um Sängerin Ivy Claude ihr neues Album „A Knife In Your Hand“ eingespielt, das erst einen guten Monat vor dem KA-Gig seinen Release gefeiert hat.

Eine weitere „Garage Trash’n’Roll“-Band aus dem „Voodoo Rhythm“-Kosmos ist das Duo The Sex Organs (Fr, 8.10.) – und nomen est omen treten die Berner Performerin Jackie Brutsche und der niederländische Gitarrist Bone als weibliches und männliches Geschlechtsteil auf... -pat