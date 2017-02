Die kanadischen Skatepunk-Legenden wurden schon öfter demontiert als jedes Ikea-Regal – und haben sich doch nach jedem Auseinanderfallen wieder stabil aufgestellt.

Die aktuelle Besetzung von Society’s No Fucking Use bilden Mr. Chi Pig (Gesang), Ken Fleming und Sean Colig (Gitarre), Denis Nowoselski (Bass) und Jon Card (Schlagzeug), die zuletzt 2013 nach fast zehn Jahren Ruhe im Karton das wie alle SNFU-Alben aus sieben Wörtern zusammengesetzte „Never Trouble Trouble Until Trouble Troubles You“ eingespielt haben. -pat