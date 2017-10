Sodium & Nuisance Of Majority

Herz, Wut und Verstand.

Die fünfköpfigen Lübecker Sodium, einst als pure Punkrock-Band gegründet, mischen inzwischen Punk mit Metal und Doom mit Hardcore, haben aber auch mit Rap keine Probleme.

An ihrer Seite lassen es Nuisance Of Majority krachen. Am 22.10. gibt’s dann Hardcore pur mit Soulground (Berlin), Ashes (Belgien) und Method Of Proof (Sachsen). -rw