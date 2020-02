Sofia Härdig & Schrottgrenze

Sofia Härdig gilt als Schwedens bestgehütetes Geheimnis.

Die Songwriterin spielt in Bands seit sie neun ist und hat soeben ihr neues Album „This Big Hush“ hingelegt. Irgendwo zwischen 90er-Indie, Patti Smith und elektronischer Trippiness ist Härdig zu Hause (Do, 6.2., 20 Uhr, Kohi).

Die musikalische Heimat von Schrottgrenze aus Hamburg ist der Punk, von der aus allzu gern in Richtung Pop oder Indie manövriert wird. Nach dem Coming Out von Sänger Alex – jetzt Saskia Lavaux – liegen der Band queere Themen umso mehr am Herzen, und auf dem neuen Album „Alles zerpflücken“ finden sich mit Slime und Sookee illustre Gäste (Sa, 8.2., 21 Uhr, Kohi). -fd