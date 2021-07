Aus einer fixen Idee im ersten Lockdown entstanden ist diese Vierer-Vinyl-Box, auf der sich 36 lokale Bands aus dem Umfeld von P8 und Alter Hackerei den Corona-Frust wegspielen.

Dass dabei Punk und Artverwandtes dominieren, liegt auf der Hand; angefangen bei All Haze Red und Astrokraut über Plüschis neuer Kapelle Brutaler Kater, Kashina, Kawenzmänner, Lit Villains und Tex Dixigas’ Royal Turds bis hin zu Sickboyz, Weird Owls und Zero Zeroes. Die „Soliplatte Karlsruhe“ deckt mit The Coconuts (Surf), den hier klavierballadigen Fluppen Jupp und die Lungen Jungs, In Decision (Dark Wave), Orgel Krueger oder Wagner + MX01 (Art-Pop) aber ein weitaus größeres Genrespektrum ab.

Die dafür von den Machern gegründete subkulturvereinende Initiative Stromgitarre hat den Soli-Sampler über zwei Wochenenden live in der Hacke aufgenommen, weshalb die Szenewerkschau wie aus einem Guss klingt! Die Erlöse der via Kickstarter-Crowdfunding finanzierten 500 Boxen werden komplett an beide Clubs gespendet.

Zum Release (So, 25.7.) können die „Soliplatten“ von 15 bis 21 Uhr im Hackerei-Biergarten gekauft werden. Zusätzlich bespaßen Plüschi und Team neben kalten Drinks und lecker Essen auf der Bühne mit vier Überraschungsbands, die auf der Platte vertreten sind. Anschließend ist die Scheibe auch im P8, bei Studio Eins, in Mo’s Plattenladen und der Nerdzentrale zu bekommen. -pat