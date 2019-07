Sommersprossen 2019

Nach vier Jahren Pause hat Pforzheim 2018 sein „Sommersprossen“-Festival zurückbekommen.

Dieses Mal gehen drei Open-Air-Konzerte im Innenhof des Kulturhauses Osterfeld über die Bühne: Glasperlenspiel (Fr, 26.7., 20 Uhr) haben fürs aktuelle Album „Licht & Schatten“ ihren „Geiles Leben“-Signature-Mix aus Pop und Electro um R’n’B- und Hip-Hop-Einflüsse bereichert. Am Folgeabend kommen Schandmaul (Sa, 27.7.): Die Quasi-Münchner Mittelalterrocker versuchen nach „Traumtänzer“ und „Unendlich“ auch mit dem neuen Studioalbum „Artus“ den Gold-Standard in den deutschen Albumverkaufscharts zu halten.

Für „Poesie und Musik“ sorgt Konstantin Wecker (So, 28.7.) im Trio mit seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel am Klavier und Ausnahme-Cellistin Fany Kammerlander, die sowohl in der Klassik als auch im Pop zuhause ist. Zusammen vereinen sie Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand in lyrisch-sensiblen Pianostücken, akzentuiert vom zartschmelzenden Klang des Cellos. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Wer bei der Ticketbestellung über www.kulturhaus-osterfeld.de den Vorteils-QR-Code der „Sommersprossen“-Anzeige der INKA-Ausgabe #149 scannt, erhält einen Sonderrabatt. -pat