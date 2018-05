Pedro „El Nene“ Lugo Martinez kommt daher wie der junge Ibrahim Ferrer, mit dem er auch weltweit auf Tour war.

Nicht umsonst spielt Martinez in Wim Wenders „Musica Cubana – The Sons Of Buena Vista“ eine der Hauptrollen in den musikalischen Passagen. Von den „alten Herren“ hat er gelernt, wie man den Son Cubano authentisch singt – mal sentimental, mal feurig und so überzeugend, dass er mit der Gruppe Los Jovenes del Son einen „Latin Grammy“ gewonnen hat; hier gastiert er mit seinem Septett Son del Nene. -pat