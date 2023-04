Eigentlich hätte das achte Studioalbum der Ska-Punk-Ruhrpottler schon 2020 erscheinen sollen – und verschwand in der Corona-Blase.

In allererster Linie, weil im Folgejahr Sondaschule-Gitarrist Daniel „Blubbi“ Junker unerwartet gestorben ist. Er kann nun nicht mehr miterleben, wie „Unbesiegbar“ auf Platz zwei der Media Control Charts steht – und mit ihm Ersatzmann Phillip Pfaff (Ex-„The Tips“) sowie 14 vornehmlich masseneskalationstaugliche Songs, verpackt in eine Ode an das Leben zwischen Liebe, Sehnsucht, Alkohol und das kleine Glück morgens um halb vier. Support: Deine Cousine. -pat