Song Slam – Singer/Songwriter-Contest

Endlich wieder im Programm!

Der regelmäßige Musikwettstreit im Kohi. Mitmachen kann, wer schon immer oder endlich wieder eigene (!) Songs auf der Bühne präsentieren möchte. Alles an Instrumenten ist erlaubt, so auch Loop-Stations und Co. Begleitet wird der Abend von Paula Höll mit eleganter Moderation und in fairer und launiger Art. -rw