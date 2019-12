Sonic Experiments 2019

Musik machen übers Internet ist heute einerseits gang und gäbe, wenn sich etwa Rapper und Produzenten Beats hin und herschicken.

Liveperformances mit vernetzten Beteiligten an verschiedenen Orten sind bislang aber noch selten. Das Mini-Festival „Sonic Experiments“ am ZKM beleuchtet diese an sich ultra zeitgenössische Form des Musizierens genauer. Die Performance „Atlas, A Sound Cartography Of Europe“ findet zwischen Paris, Athen und Karlsruhe statt. Beteiligt sind Carmine-Emanuele Cella, Dimitris Kamarotos, Valerio Tricoli (Musik) und Marina Gioti (Video) ab 20 Uhr im ZKM-Kubus.

Am Sa, 14.12. gibt John Richards von 10-12 Uhr einen Workshop zu „Telematic Hacking“. Einem Vortragsprogramm (13-16 Uhr) folgt eine Podiumsdiskussion (16-18 Uhr, ZKM-Vortragssaal), bevor um 20 Uhr im Kubus und auf dem Musikbalkon die Uraufführung des Projekts CECIA (Collaborative Electroacoustic Composition With Intelligent Agents), Liveperformances von Container Doxa und Domenico Cipriani plus DJ-Sets den Tag beschließen. An beiden Tagen laufen die Multimedia-Installation „Neigungen“ von Lasse-Marc Riek und Tobias Schmitt sowie der von Damian T. Dziwis kuratierte virtuelle Pavillon „Return Void“. -fd